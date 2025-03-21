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موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة

11:25 ص الجمعة 21 مارس 2025

تدريبات منتخب مصر (12)

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كتب - محمد القرش:

يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على نظيره إثيوبيا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويدخل الفراعنة اللقاء بهدف تعزيز صدارتهم للمجموعة الأولى بعد الوصول إلى 10 نقاط من 4 لقاءات، بينما يريد منتخب إثيوبيا تعويض الخسارة والـ 3 تعادلات الماضية.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الجمعة، في تمام الساعة الحادية عشر مساء على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء المغرب.

وأعلنت قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، الحصول على حقوق بث مباريات المنتخب الوطني في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

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