مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

اثيوبيا

- -
23:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

النيجر

- -
23:30

المغرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
21:45

ألبانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

11 تغيير في مباراة البرازيل وكولومبيا.. ما القصة؟

10:59 ص الجمعة 21 مارس 2025

منتخب البرازيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة البرازيل وكولومبيا التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة 13 من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، واقعة فريدة من نوعها.

وفي تلك المباراة، أجرى المنتخب البرازيلي 7 تبديلات، بينما قام كولومبيا بـ4، ليصبح المجموع 11 تبديل.

ما سبب إجراء منتخبي البرازيل وكولومبيا 11 تغيير؟

بدأت القصة عندما تعرض ثنائي البرازيل وكولومبيا، أليسون ودافينسون، لإصابة خطيرة في الرأس نتجت عن التحام مشترك بينهما.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن رسميًا في وقت سابق، تطبيق قانون جديد، يسمح بإجراء تغييرات إضافية عن الـ5 المحددين لكل فريق، حال إصابة اللاعب بإصابة في الرأس.

لذلك سمحت إصابة دافينسون سانشيز لتبديل سادس لمنتخب كولومبيا وكذلك البرازيل، وزادت إصابة أليسون بيكر عدد التبديلات لكل منتخب إلى 7.

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز منتخب السيليساو بهدفين مقابل هدف، ليرفع نقاطه إلى 21 محتلا المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الأرجنتين المتصدر.

اقرأ أيضًا:

هل تعقدت الأمور؟.. تطورات موقف زيزو مع الزمالك بعد صدمة والده لممدوح عباس

"قبل مواجهة إثيوبيا".. ماذا يحتاج منتخب مصر لضمان التأهل لكأس العالم 2026؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب البرازيل منتخب كولومبيا أليسون تصفيات كأس العالم كأس العالم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مصر تنفي بصورة قاطعة الاستعداد لنقل نصف مليون من غزة لشمال سيناء
أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تعلن طقس الأسبوع الأخير من شهر رمضان