11 تغيير في مباراة البرازيل وكولومبيا.. ما القصة؟

كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة البرازيل وكولومبيا التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة 13 من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، واقعة فريدة من نوعها.

وفي تلك المباراة، أجرى المنتخب البرازيلي 7 تبديلات، بينما قام كولومبيا بـ4، ليصبح المجموع 11 تبديل.

ما سبب إجراء منتخبي البرازيل وكولومبيا 11 تغيير؟

بدأت القصة عندما تعرض ثنائي البرازيل وكولومبيا، أليسون ودافينسون، لإصابة خطيرة في الرأس نتجت عن التحام مشترك بينهما.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن رسميًا في وقت سابق، تطبيق قانون جديد، يسمح بإجراء تغييرات إضافية عن الـ5 المحددين لكل فريق، حال إصابة اللاعب بإصابة في الرأس.

لذلك سمحت إصابة دافينسون سانشيز لتبديل سادس لمنتخب كولومبيا وكذلك البرازيل، وزادت إصابة أليسون بيكر عدد التبديلات لكل منتخب إلى 7.

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز منتخب السيليساو بهدفين مقابل هدف، ليرفع نقاطه إلى 21 محتلا المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الأرجنتين المتصدر.

Durísimo golpe entre Sánchez y Alison, ambos salieron sustituidos. pic.twitter.com/JTTwqk7XHC — Futve Stream Comunidad (@FutveStream) March 21, 2025

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