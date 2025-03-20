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الدنمارك تطرد أنصار رونالدو قبل صدام الليلة.. ماذا حدث؟

09:11 م الخميس 20 مارس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 13 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 13 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 13 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 13 صورة
    لاعبي منتخب البرتغال
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كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو مباراة البرتغال والدنمارك، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية.

ويتمتع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو بشعبية جارفة في الدنمارك، حيث تم استقباله بشكل كبير من قبل الجماهير الدنماركية فور وصوله.

بيان عاجل من الاتحاد الدنماركي بسبب رونالدو

الاتحاد الدنماركي بيانًا عاجلاً قبل انطلاق المباراة أشار خلاله إلى أنه سيقوم بطرد البالغين من جماهير المنتخب الدنماركي الذين سيرتدون قميص كريستيانو رونالدو.

وفي المقابل سمح الاتحاد الدنماركي للأطفال الصغار بارتداء قميص رونالدو بشكل طبيعي إن حضر أحدهم المباراة به في المدرجات.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال نجح في حسم بطاقة التأهل إلي دور الثمانية بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة.

وحقق منتخب البرتغال 4 انتصارات وتعادلين بينما لم يتذوق مرارة الهزيمة، في حين حل منتخب الدنمارك ثانيًا في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط حصدها من فوزين وتعادلين وهزيمتين.

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