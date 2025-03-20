7 نسخ سابقة.. ماذا قدم منتخب اليابان في كأس العالم بعد حسم التأهل؟

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح منتخب اليابان في حسم تأهله رسميًا لبطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد فوزه اليوم الأربعاء، على نظيره منتخب البحرين في الجولة السابعة من تصفيات آسيا.

وتعد نسخة 2026، هي الثامنة في تاريخ "الساموراي"، بعدما تأهلت 7 مرات سابقة في نسخ 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز ما قدمه منتخب اليابان في مشاركاته السابقة بكأس العالم.

أصبح منتخب اليابان ضيفًا دائمًا في بطولة كأس العالم منذ أول مشاركة له في مونديال فرنسا 1998، ولكنه لن يحقق إنجازات كبيرة في الـ7 نسخ السابقة، ولم يصل لأبعد من الدور الثاني.

وكان الإنجاز الأبرز للمنتخب الياباني في النسخة الأخيرة من المونديال التي أقيمت في قطر 2022، والتي وقع فيها رفقة المجموعة الخامسة مع إسبانيا وكوستاريكا وألمانيا.

ونجح في هذه النسخة من تصدر المجموعة والفوز على إسبانيا وألمانيا والعبور إلى ثمن النهائي بعدما تصدر المجموعة الخامسة.

وبات دور الـ16 بمثابة عقدة للمنتخب الياباني، بعدما تأهل له في 4 نسخ من الـ7 التي شارك فيها، ولكنه لم يستطع عبور هذا الدور.

في نسخة 2002 تم اقصائه من دور الـ16 على يد تركيا.

في نسخة 2010 تم اقصائه من دور الـ16 على يد باراجواي.

في نسخة 2018 تم اقصائه من دور الـ16 على يد بلجيكا.

في نسخة 2022 تم اقصائه من دور الـ16 على يد كرواتيا.