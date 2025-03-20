"خلينا ننبسط".. موقف طريف لمحمد صلاح مع صحفي مغربي (فيديو)

كتبت-هند عواد:

تعرض محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لموقف طريف خلال وجوده رفقة بعثة الفراعنة في المغرب، لمواجهة إثيوبيا.

وفور وصول محمد صلاح إلى مطار محمد الخامس الدولي وأثناء التوجه إلى حافلة منتخب مصر، وجه أحد الصحفيين المغاربة سؤالا له، وقال: "كلمة للجماهير المغربية اللي تحبك يا محمد صلاح، مرحبا بك في بلدك الثاني".

ورد محمد صلاح مازحا: "يعم أنا لسه جاي خلينا ننبسط في البلد يومين"، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، وكتب أحدهم: "شخصية لذيذة".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره إثيوبيا، في السابعة مساء يوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

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