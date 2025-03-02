محمد صلاح يريد البقاء في ليفربول.. أخر المستجدات

كتب- محمد عبدالهادي:

يتصدر موقف محمد صلاح من البقاء أو الرحيل عن ليفربول، حديث الوسط الرياضي العالمي، وذلك مع اقتراب انتهاء عقده مع الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وكان صلاح قد تلقي العديد من العروض العربية والأوروبية في الأيام الماضية، في ظل امكانية توقيعه لأي فريق والرحيل بشكل مجاني.

أخر مستجدات رحيل محمد صلاح عن ليفربول

كشف موقع "تيليفوت" العالمي أن صلاح لا يزال يخطط للبقاء في الفريق الإنجليزي رغم التكهنات حول مستقبله.

وأشار الموقع أن الأنباء الأخيرة تشير إلى أن صلاح يشعر بالراحة في ليفربول ويريد الاستمرار في تقديم أفضل ما لديه مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد التقرير أن صلاح ليس في عجلة من أمره للانتقال إلى أي نادٍ آخر ولم يتفاوض بشكل رسمي مع أي فريق أخر، بل يركز على تحقيق النجاح مع ليفربول، خاصة في ظل موسمه الرائع مع الفريق.