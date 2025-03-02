كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الهلال السوداني حصولهم على موافقة من الاتحاد الموريتاني لكرة القدم بتأجيل مباراتين له في الموسم الجاري 24/25 قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك ناديا الهلال والمريخ من السودان بالدوري الموريتاني بسبب الأوضاع الأمنية في بلادهما وتوقف المنافسات.

وأشار نادي الهلال، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، إلى أن فريقه سيخوض معسكرًا في دولة تونس بداية من يوم 9 مارس الجاري ضمن التحضيرات لمواجهة نظيره الأهلي.

ومن جانبه قال عبدالمهيمن الأمين مدير الكرة بنادي الهلال إنه عقد اجتماعاً مع لجنة المسابقات بالاتحاد الموريتاني بغرض تنسيق برنامج الفريق في الدوري المحلي، خاصة وأن الفريق سيفقد مجهودات 10 لاعبين دوليين سيتوجهون للانضمام لمعسكر منتخب السودان.

وأشار المهيمن عبر البيان ذاته إلى أن هذه الخطوة تم تنسيقها بشكل رسمي وفق المخاطبات التي تمت من جانب اتحاد الكرة السوداني مع نظيره الموريتاني والهلال، وتم تأجيل مباراتين للفريق يتزامن موعدهما مع المعسكر المرتقب في تونس.

موعد مباراة الهلال السوداني والأهلي

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره الهلال يوم 1 أبريل المقبل في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على أن يحل ضيفًا يوم 8 من الشهر ذاته في دور الإياب.

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