مدرب الاتحاد الليبي يكشف سر تألق محمود كهربا

كتب - نهى خورشيد

تحدث محمود نبيه شفيق مدرب حراس مرمى الاتحاد، عن سر تألق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى السابق في الدوري الليبي.

وقال شفيق في تصريحات خاصة لمصراوي:"تعرفت على كهربا هنا، رغم أننا من نفس البلد، وكأننا نعرف بعضنا منذ سنوات. هو شخصية جميلة جدًا، ابن بلد وجدع ومحترم، وتأقلم سريعًا مع الفريق وكأنه موجود منذ خمس سنوات".

وأضاف:"الجماهير تحبه كثيرًا، وفي 6 مباريات سجل 5 أهداف وصنع ركلتي جزاء، وكان له دور رئيسي في تأهلنا للمرحلة الثانية".

وقال مدرب حراس الاتحاد الليبي نصاً:"اللاعب اللي بيشتغل في النادي الأهلي أو بيلعب في النادي الأهلي بيبقي مختلف تماماً".

وتابع:"اللاعب المحترف يتأقلم بسرعة في أي فريق، إلا إذا واجه مشاكل خاصة، لكن كهربا لم يواجه صعوبة هنا، بل كان بحاجة للتغيير والخروج من الأهلي في ذلك الوقت، لأنه كان يمر بمرحلة صعبة نفسيًا، الآن هو لاعب مختلف تمامًا، وكما قلت، هو إضافة لأي فريق".

وعن علاقة جاريدو بكهربا:" ناجحة جدًا، فهو يتعامل معه كنجم كبير، ويمنحه حرية كبيرة في الملعب، وهذا السبب وراء تألقه، البعض في مصر يعتقد أن الأمر عادي، لكن الدوري الليبي صعب جدًا".