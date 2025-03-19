مصدر يكشف آخر تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

كشف مصدر مقرب من النجم المصري محمد صلاح، آخر التطورات الخاصة بتجديد عقد اللاعب مع فريق ليفربول الإنجليزي، خاصة في ظل نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الفترة المقبلة، قد تشهد تطورات جديدة في المفاوضات بين النجم المصري وإدارة ليفربول، بشأن تجديد تعاقده مع الفريق".

وأضاف: "ليفربول يستعد لتقديم عرض جديد لمحمد صلاح، وعقد جلسة مع اللاعب عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالي، لإقناعه بالاستمرار مع الفريق وتجديد تعاقده، الذي ينتهي رفقة الريدز بنهاية الموسم الحالي".

واختتم المصدر تصريحاته: "كان هناك تواصل من قبل إدارة ليفربول مع محمد صلاح منذ شهر، للحديث عن التجديد، لكن العرض الذي قدم لصاحب الـ32 عاما لم يكن على المستوى".

وعلى الرغم من خسارة صلاح لقب كأس الرابطة الإنجليزية أمام نيوكاسل يوم الأحد الماضي، وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أن النجم المصري يعيش موسم رائع على المستوى الرقمي رفقة ليفربول.

وخاض صلاح مع الريدز خلال الموسم الحالي 43 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 32 هدفا وتقديم 22 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات.

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