بعد تألقه.. زيادة القيمة التسويقية لعمر مرموش وتخطي محمد صلاح

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت القيمة السوقية للنجم المصري عمر مرموش قفزة هائلة خلال الفترة الأخيرة، ليصبح من بين أغلى اللاعبين العرب في سوق الانتقالات العالمية.

وجاء هذا الارتفاع بعد تألقه اللافت مع مانشستر سيتي الإنجليزي، مما جعله يتجاوز العديد من الأسماء البارزة، بما في ذلك محمد صلاح، من حيث القيمة التسويقية، وفقًا لآخر تحديث صادر عن موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

ما هي القيمة التسويقية لعمر مرموش؟

ووفقًا للموقع العالمي للإحصائيات ترانسفير ماركت، ارتفعت القيمة السوقية لعمر مرموش بمقدار 15 مليون يورو، ليصل إلى 75 مليون يورو حاليًا، متفوقًا على قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، محمد صلاح، بفارق 20 مليون يورو.

وشهد مرموش ارتفاعًا هائلًا في قيمته السوقية خلال الأشهر الأخيرة، إذ تضاعفت أكثر من ثلاث مرات.

ففي يناير 2024، كانت قيمته تقدر بـ18 مليون يورو، ثم قفزت إلى 60 مليون يورو بحلول ديسمبر من العام نفسه، قبل أن تصل إلى 75 مليون يورو في مارس 2025.