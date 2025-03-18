الاتحاد الأوزبكستاني يهدي خوسانوف لاعب مانشستر سيتي سيارة فارهة

كتب - محمد عبد السلام:

تلقى لاعب مانشستر سيتي الأوزباكستاني عبد القادر خوسانوف عند عودته إلى بلاده للانضمامه لمنتخب أوزبكستان لمواجهة فريق قرجيكستان في تصفيات كأس العالم آسيا 2026 هدية.

وجاءت الهدية من مسؤول كرة قدم أوزبكستاني من أصل كازاخستاني عبارة عن عربية مرسيدس فئة-G وتكون السيارة بقيمة 350 ألف يورو.

وعبر عبد القادر خوسانوف عن مدى اندهاشه عما تلقاه من الاتحاد الأزبكستاني وعلى الاستقبال الجيد الذي تلقاه.

وكان المدافع صاحب الـ 21 عامًا قد انضم لصفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من نادي لانس الفرنسي.