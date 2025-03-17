مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

بلدية المحلة

- -
21:30

المقاولون العرب

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
21:30

بروكسي

دوري القسم الثاني-أ

المصرية للاتصالات

- -
21:30

ديروط

جميع المباريات

إعلان

رسائل دعم وزيارة عائلية.. كواليس ما قبل انضمام صلاح لمعسكر الفراعنة

08:31 م الإثنين 17 مارس 2025

محمد صلاح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تلقي النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومننخب مصر العديد من رسائل الدعم من زملائه بعد خسارة لقب كاس الرابطة الإنجليزية.

وتلقي صلاح ضربتين موجعتين في الأسبوع الاخير، بعدما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور الـ16، ثم خسارة لقب كاس كاراباو أمام نيوكاسل يونايتد أمس الأحد.

محمد صلاح يستعد للانضمام لمنتخب مصر

من المقرر ان يصل صلاح للقاهره خلال الساعات القادمة للالتحاق بمعسكر منتخب مصر، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف مصدر لمصراوي أن صلاح سيصل إلى القاهرة اليوم الاثنين لقضاء بعض الوقت مع أسرته قبل أن ينضم إلى معسكر المنتخب غدًا الثلاثاء، استعدادًا للسفر إلى المغرب.

وأكد المصدر أن زملاء محمد صلاح وجهوا له بعض الرسائل التحفيزية للرفع مع معنوياته وعدم شعوره بالإحباط، خاصة في ظل الموسم الافت الذي يقدمه مع ليفربول هذا العام.

ومن المقرر أن يشارك صلاح مع المنتخب المصري في مواجهة إثيوبيا يوم الجمعة المقبل في المغرب، ثم يعود إلى القاهرة لملاقاة سيراليون يوم الثلاثاء، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

معسكر الفراعنة محمد صلاح انضمام صلاح لمعسكر الفراعنة منتخب مصر محمد صلاح لاعب ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل - قرار جديد من النيابة في واقعة سائق الفردوس
من أول ألف جنيه.. بنكان ينفردان بطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة بمصر
"جيه بي مورجان" يتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 4% دفعة واحدة في أبريل و2% في مايو
احذر | لو بتهدي قبله مش كفاية.. طريقة احتساب الرادار سرعة السيارة ؟
انخفاض 11 درجة وعودة الأمطار.. طقس أول 3 أيام في الـ10 الأواخر من رمضان