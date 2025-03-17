رسائل دعم وزيارة عائلية.. كواليس ما قبل انضمام صلاح لمعسكر الفراعنة

كتب- محمد عبدالهادي:

تلقي النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومننخب مصر العديد من رسائل الدعم من زملائه بعد خسارة لقب كاس الرابطة الإنجليزية.

وتلقي صلاح ضربتين موجعتين في الأسبوع الاخير، بعدما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور الـ16، ثم خسارة لقب كاس كاراباو أمام نيوكاسل يونايتد أمس الأحد.

محمد صلاح يستعد للانضمام لمنتخب مصر

من المقرر ان يصل صلاح للقاهره خلال الساعات القادمة للالتحاق بمعسكر منتخب مصر، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف مصدر لمصراوي أن صلاح سيصل إلى القاهرة اليوم الاثنين لقضاء بعض الوقت مع أسرته قبل أن ينضم إلى معسكر المنتخب غدًا الثلاثاء، استعدادًا للسفر إلى المغرب.

وأكد المصدر أن زملاء محمد صلاح وجهوا له بعض الرسائل التحفيزية للرفع مع معنوياته وعدم شعوره بالإحباط، خاصة في ظل الموسم الافت الذي يقدمه مع ليفربول هذا العام.

ومن المقرر أن يشارك صلاح مع المنتخب المصري في مواجهة إثيوبيا يوم الجمعة المقبل في المغرب، ثم يعود إلى القاهرة لملاقاة سيراليون يوم الثلاثاء، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية.