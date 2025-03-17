4 محترفين في قائمة الفراعنة.. ماذا قدموا قبل الانضمام للمعسكر؟
كتب- محمد عبدالهادي:
شهدت قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام حسن المدير الفني للفراعنة، عن تواجد 4 لاعبين محترفين بالمعسكر استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وضم حسام حسن في قائمته 4 لاعبين محترفين هم: محمد صلاح "ليفربول"، عمر مرموش "مانشستر سيتي"، مصطفى محمد "نانت الفرنسي"، بالإضافة إلى محمود حسن تريزيجيه "الريان القطري".
وفيما يلي أبرز إحصائيات اللاعبين الأربعة خلال الموسم الحالي:
محمد صلاح – (ليفربول)
عدد المباريات: 36
الأهداف: 24
التمريرات الحاسمة: 14
إجمالي الدقائق: 2737
عمر مرموش – (آينتراخت فرانكفورت/ مانشستر سيتي)
عدد المباريات: 36
الأهداف: 24
التمريرات الحاسمة: 14
إجمالي الدقائق: 2737
مصطفى محمد – (نانت)
عدد المباريات: 25
الأهداف: 5
التمريرات الحاسمة: 1
محمود حسن "تريزيجيه" – (الريان)
عدد المباريات: 31
الأهداف: 7
التمريرات الحاسمة: 6
إجمالي الدقائق: 2481
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