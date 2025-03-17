4 محترفين في قائمة الفراعنة.. ماذا قدموا قبل الانضمام للمعسكر؟

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام حسن المدير الفني للفراعنة، عن تواجد 4 لاعبين محترفين بالمعسكر استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وضم حسام حسن في قائمته 4 لاعبين محترفين هم: محمد صلاح "ليفربول"، عمر مرموش "مانشستر سيتي"، مصطفى محمد "نانت الفرنسي"، بالإضافة إلى محمود حسن تريزيجيه "الريان القطري".

وفيما يلي أبرز إحصائيات اللاعبين الأربعة خلال الموسم الحالي:

محمد صلاح – (ليفربول)

عدد المباريات: 36

الأهداف: 24

التمريرات الحاسمة: 14

إجمالي الدقائق: 2737

عمر مرموش – (آينتراخت فرانكفورت/ مانشستر سيتي)

عدد المباريات: 36

الأهداف: 24

التمريرات الحاسمة: 14

إجمالي الدقائق: 2737

مصطفى محمد – (نانت)

عدد المباريات: 25

الأهداف: 5

التمريرات الحاسمة: 1

محمود حسن "تريزيجيه" – (الريان)

عدد المباريات: 31

الأهداف: 7

التمريرات الحاسمة: 6

إجمالي الدقائق: 2481