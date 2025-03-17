12 صورة من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لإثيوبيا وسيراليون

كتب - نهى خورشيد

بدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن معسكره التدريبي، حيث خاض الفريق أولى تدريباته على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شهد المران تدريبات بدنية وفنية، بمشاركة عدد من اللاعبين، أبرزهم محمد عواد، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي، ومصطفى فتحي، وسط أجواء حماسية.

ومن المقرر أن يستمر المنتخب في تدريباته قبل السفر إلى المغرب مساء الثلاثاء لملاقاة إثيوبيا يوم 21 مارس، ثم مواجهة سيراليون يوم 25 مارس.

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