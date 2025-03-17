مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

بلدية المحلة

- -
21:30

المقاولون العرب

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
21:30

بروكسي

دوري القسم الثاني-أ

المصرية للاتصالات

- -
21:30

ديروط

جميع المباريات

إعلان

"بسبب الحكم".. جيمس رودريجيز يشكك في أحقية فوز الأرجنتين بكوبا أمريكا

12:40 ص الإثنين 17 مارس 2025

جيمس رودريجيز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أثار النجم الكولومبي جيمس رودريجيز الجدل بتصريحاته عقب خسارة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024، مشيرًا إلى أن التحكيم لعب دورًا في تتويج التانجو باللقب.

وقال رودريجيز في تصريحات عبر بودكاست: "لم نفز بكوبا أمريكا بسبب عوامل خارجية، الحكم أثّر على مجريات اللقاء، وفضّل الأرجنتين، كما كانت هناك ركلتي جزاء لم تُحتسب لنا".

وتمكن المنتخب الأرجنتيني من حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على كولومبيا 1-0 في النهائي الذي أُقيم على ملعب "هارد روك"في ميامي بالولايات المتحدة.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف التتويج في الدقيقة 112 خلال الأشواط الإضافية، ليعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة بخمسة أهداف.

والجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين انفرد بصدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بكوبا أمريكا برصيد 16 لقبًا، متجاوزة أوروجواي صاحبة 15 لقبًا، بينما بقي رصيد كولومبيا عند لقب وحيد أحرزته عام 2001.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جيمس رودريجيز كوبا أمريكا منتخب الأرجنتين منتخب كولومبيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم.. بالصور الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة
ذروة الموجة الحارة وطقس بداية العشرة الأواخر في رمضان.. الأرصاد توضح وتُحذر