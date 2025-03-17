"بسبب الحكم".. جيمس رودريجيز يشكك في أحقية فوز الأرجنتين بكوبا أمريكا

كتب - نهى خورشيد

أثار النجم الكولومبي جيمس رودريجيز الجدل بتصريحاته عقب خسارة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024، مشيرًا إلى أن التحكيم لعب دورًا في تتويج التانجو باللقب.

وقال رودريجيز في تصريحات عبر بودكاست: "لم نفز بكوبا أمريكا بسبب عوامل خارجية، الحكم أثّر على مجريات اللقاء، وفضّل الأرجنتين، كما كانت هناك ركلتي جزاء لم تُحتسب لنا".

وتمكن المنتخب الأرجنتيني من حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على كولومبيا 1-0 في النهائي الذي أُقيم على ملعب "هارد روك"في ميامي بالولايات المتحدة.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف التتويج في الدقيقة 112 خلال الأشواط الإضافية، ليعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة بخمسة أهداف.

والجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين انفرد بصدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بكوبا أمريكا برصيد 16 لقبًا، متجاوزة أوروجواي صاحبة 15 لقبًا، بينما بقي رصيد كولومبيا عند لقب وحيد أحرزته عام 2001.