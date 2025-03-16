مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

بلدية المحلة

- -
21:30

المقاولون العرب

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
21:30

بروكسي

دوري القسم الثاني-أ

المصرية للاتصالات

- -
21:30

ديروط

جميع المباريات

إعلان

أرني سلوت يعلق على هزيمة ليفربول أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة

11:01 م الأحد 16 مارس 2025

خلال مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على هزيمة فريقه أمام نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو".

وكان ليفربول تلقى الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في نهائي كأس كاراباو.

وقال سلوت في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بداية الأسبوع بالنسبة لنا كانت رائعة، بعدما تمكنا من تحقيق الفوز على حساب ساوثهامبتون ونجحنا في توسيع الفارس مع الوصيف في البريميرليج، إلى 12 نقطة".

وأضاف: "استمرينا لمدة 7 أو 8 أشهر، حتى تلقينا هزيمتين متتاليتين، من قبل باريس سان جيرمان ونيوكاسل، نيوكاسل يعد فريق مميز وجيد جدا، على الجانب الآخر ربما يكون باريس سان جيرمان، هو أقوى الفرق الأوروبية في الوقت الحالي".

واختتم سلوت تصريحاته: "هذا الأسبوع كان أسبوعا صعبا، بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان ونيوكاسل".

ويذكر أن ليفربول، ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ال 16، بعد الهزيمة من فريق باريس سان جيرمان، بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الثلاثاء الماضي.

أقرأ أيضًا:

"بعد غياب أكثر من نصف قرن".. نيوكاسل يحقق لقبا تاريخيا على حساب ليفربول

المعلق أحمد الطيب يطالب بإعفاء صلاح من الانضمام لمنتخب مصر لهذا السبب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل كأس الرابطة الإنجليزية نيوكاسل يونايتد نهائي كأس كاراباو الدوري الإنجليزي أرني سلوت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم.. بالصور الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة
ذروة الموجة الحارة وطقس بداية العشرة الأواخر في رمضان.. الأرصاد توضح وتُحذر