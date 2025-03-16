أرني سلوت يعلق على هزيمة ليفربول أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة

كتب - يوسف محمد:

علق أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على هزيمة فريقه أمام نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو".

وكان ليفربول تلقى الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في نهائي كأس كاراباو.

وقال سلوت في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بداية الأسبوع بالنسبة لنا كانت رائعة، بعدما تمكنا من تحقيق الفوز على حساب ساوثهامبتون ونجحنا في توسيع الفارس مع الوصيف في البريميرليج، إلى 12 نقطة".

وأضاف: "استمرينا لمدة 7 أو 8 أشهر، حتى تلقينا هزيمتين متتاليتين، من قبل باريس سان جيرمان ونيوكاسل، نيوكاسل يعد فريق مميز وجيد جدا، على الجانب الآخر ربما يكون باريس سان جيرمان، هو أقوى الفرق الأوروبية في الوقت الحالي".

واختتم سلوت تصريحاته: "هذا الأسبوع كان أسبوعا صعبا، بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان ونيوكاسل".

ويذكر أن ليفربول، ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ال 16، بعد الهزيمة من فريق باريس سان جيرمان، بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الثلاثاء الماضي.

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