مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

بلدية المحلة

- -
21:30

المقاولون العرب

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
21:30

بروكسي

دوري القسم الثاني-أ

المصرية للاتصالات

- -
21:30

ديروط

جميع المباريات

إعلان

"رسائل للجماهير"..كيف شارك لاعبي الأهلي في الحملة الترويجية لمونديال الأندية 2025؟

08:50 م الأحد 16 مارس 2025

مجسم كأس العالم للأندية (19) (1)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

شارك مجموعة من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الحملة الترويجية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو المقبل.

وظهر كل من طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، ياسر إبراهيم وعلى معلول في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للبطولة عبر المنصات المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال طاهر :"احنا جاهزين لكأس العالم نشكوفكم في أمريكا يونيو 2025"، فيما قال أفشة:" استنونا إن شاء الله في كأس العالم في أمريكا 2025.

على الجانب الآخر قال ياسر إبراهيم:"جاهزين لكأس العالم في أمريكا 2025 يلا بينا"، وأختتم معلول:"احنا جاهزين لكأس العالم أنتم جاهزين".

ومن المقرر أن يستهل الفريق الكروي بالنادي الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت واشنطن، الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثانية، يصطدم الأهلي بفريق بالميراس البرازيلي على ملعب "ميتلايف"، حيث تنطلق المباراة في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت واشنطن، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للأندية 2025 الأهلي إنتر ميامي الأمريكي بالميراس البرازيلي الحملة الترويجية لبطولة كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم.. بالصور الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة
ذروة الموجة الحارة وطقس بداية العشرة الأواخر في رمضان.. الأرصاد توضح وتُحذر