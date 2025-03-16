"رسائل للجماهير"..كيف شارك لاعبي الأهلي في الحملة الترويجية لمونديال الأندية 2025؟

كتب - نهى خورشيد

شارك مجموعة من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الحملة الترويجية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو المقبل.

وظهر كل من طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، ياسر إبراهيم وعلى معلول في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للبطولة عبر المنصات المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال طاهر :"احنا جاهزين لكأس العالم نشكوفكم في أمريكا يونيو 2025"، فيما قال أفشة:" استنونا إن شاء الله في كأس العالم في أمريكا 2025.

على الجانب الآخر قال ياسر إبراهيم:"جاهزين لكأس العالم في أمريكا 2025 يلا بينا"، وأختتم معلول:"احنا جاهزين لكأس العالم أنتم جاهزين".

ومن المقرر أن يستهل الفريق الكروي بالنادي الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت واشنطن، الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثانية، يصطدم الأهلي بفريق بالميراس البرازيلي على ملعب "ميتلايف"، حيث تنطلق المباراة في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت واشنطن، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.