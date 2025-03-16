الكاف يعلن حكام مباراة الزمالك وستيلينبوش في ربع نهائي كأس الكونفدرالية

عيّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش الجنوب أفريقي، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود المباراة الحكم الإثيوبي، باملاك تيسيما وييسا، ويعاونه كل من، البوركينابي سيدو تياما، والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد، وتيودروس ميتكو حكما رابعا.

وتعيين الحكم الغاني دانيال لاريا لتقنية الفيديو، ويعاونه الكيني ستيفن إليزار أونيانجو، ويوسف أويي من مراقبا على المباراة.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 2 من شهر أبريل 2025، في تمام الساعة الثالثة عصرا على استاد كيب تاون.

ويقام لقاء الإياب يوم 9 أبريل، في تمام الساعة السادسة على ملعب استاد القاهرة الدولي.