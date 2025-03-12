موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كتب - محمد الميموني:

يلاقي فريق ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد اليوم الاربعاء، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من مباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2024-25.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في إياب منافسات دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنقل مباراة ريال مدريد وأتليتكو، عبر قناة "بي إن سبورتس"، التي خصصت قناة "بي إن سبورتس 1"، لنقل المباراة.

ويذكر أن ريال مدريد، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "سانتياجو برنابيو"