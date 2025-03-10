مصدر يوضح لمصراي حقيقة فيديو مشادة صلاح مع مع أرنولد في تدريبات ليفربول

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين انتشار مقطع فيديو يُظهِر أن محمد صلاح نجم ليفربول قد دخل في مشادة كلامية مع زميله بالفريق أرنولد بالتدريبات.

ويستضيف فريق ليفربول عند العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء نظيره باريس سان جيرمان في إياب منافسات دور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا بعدما فاز في الذهاب بهدف نظيف.

وحسبما علم مراسل مصراوي أن الأمر ليس كما ظهر بمقطع الفيديو المجتزأ بل كانت مزحة بين الطرفين خلال الحصة التدريبية؛ إذ يعد أرنولد أقرب اللاعبين لمحمد صلاح بصفوف ليفربول خلال الفترة الحالية.

وظهر صلاح خلال مقطع الفيديو وهو يتجه إلى أرنولد ويدفعه وسط محاولات لاعبي ليفربول المتواجدين إبعادهما عن بعضهما البعض وسط ملامح حادة من أرنولد عكس محمد صلاح.

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