نيمار يعلن تعرضه لإصابة جديدة بالتزامن مع عيد ميلاد شقيقته

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا تعرضه لإصابة بالتزامن مع عيد ميلاد شقيقته في خبر معتاد قبل الموعد السنوي للاحتفال.

نيمار ظلّ بديلاً خلال مباراة فريقه سانتوس ونظيره كورينثيانز ببطولة باوليستا صباح اليوم الإثنين ولم يشارك باللقاء.

وكتب نيمار عبر حسابه بمنصة انستجرام:""كل ما أردته هو التواجد في الملعب اليوم ومساعدة زملائي في الفريق بطريقة ما.. لكن يوم الخميس الماضي شعرت بعدم الراحة وهذا منعني من التواجد في الملعب اليوم، أجرينا اختبارا هذا الصباح وانتهى بي الأمر بالشعور به مرة أخرى".

وأتم نيمار تدوينته بقوله: "للأسف هذا جزء من كرة القدم... لم تنجح الأمور اليوم ولكننا سنعود أقوى من أجل القتال من أجل أهدافنا".

وتحتفل شقيقة نيمار يوم 11 مارس بعيد ميلادها؛ إذ يتصادف تعرض اللاعب للإصابة قبل موعد عيد الميلاد خلال الفترة من موسم 2014/2015 حتى عام 2020 ثم خاض مباراة مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عام 2020 بموعد الاحتفال ثم تعرض لإصابات طويلة بعد ذلك غاب على إثرها عن التواجد.

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