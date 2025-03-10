بعد هدية اليونايتد.. متى يستطيع ليفربول الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟

كتب - محمد القرش:

قدم مانشستر يونايتد هدية كبيرة لنادي ليفربول، بعد التعادل مع أرسنال منافس الريدز المباشر على لقب الدوري الإنجليزي أمس الأحد.

ومع تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 15 نقطة عن أرسنال الوصيف، فإن الحديث سيتحول حتما إلى متى يمكن تتويجهم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في 2024/25.

وحتى لا يفوز فريق أرن سلوت باللقب سيتطلب الأمر تحولاً غير مسبوق، ومع التصدر بفارق 15 نقطة قبل 10 مباريات من نهاية الدوري، فإننا ننظر إلى الترتيبات الخاصة بكيفية ومتى يمكن تأكيد فوزهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما هو أقرب تاريخ يمكن لليفربول أن يفوز فيه باللقب؟

وسبب مشاركتهم في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في 16 مارس، ثم فترة التوقف الدولي في مارس، لن يخوض ليفربول أي مباريات أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر، وبالتالي لا يمكن تأكيد تتويجه بالبطولة حتى أبريل على أقرب تقدير.

وبالتحديد، إذا سارت النتائج لصالحهم، فإن أقرب وقت يمكن تأكيده كأبطال هو 12 أبريل، وهو اليوم السابق لاستضافة وست هام يونايتد، لكن لكي يحدث ذلك، سيحتاج ليفربول إلى الفوز بمباراتيهما التاليتين، ليصل إلى 76 نقطة، وسيتعين على أرسنال أن يخسر مبارياته الأربع التالية، والتي تتوج بمباراته على أرضه ضد برينتفورد في 12 أبريل.

وسيحتاج نوتنجهام فورست الذي قد يصل رصيده الأقصى من النقاط إلى 81 نقطة، وتشيلسي (79) ومانشستر سيتي (77) أيضًا إلى فقدان النقاط قبل ذلك الحين.

وإذا كان ليفربول لا يزال متقدما بفارق 15 نقطة في الصدارة قبل نهاية الأسبوع 26 أبريل، فلن يحتاج سوى إلى تجنب الهزيمة في مباراته على أرضه أمام توتنهام هوتسبير من أجل الفوز باللقب، نظرا لأنه لم يتبق سوى أربع جولات أخرى من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ذلك.

وإذا تم تقليص تصدر ليفربول بفارق 10 نقاط، فسوف يتأخر لقبه حتى الشهر الأخير من الموسم؛ وقد يفوز به عندما يسافر إلى تشيلسي في 3/4 مايو.

ويستضيف ليفربول فريق أرسنال في 10/11 مايو، قبل مباراتين فقط من نهاية الموسم، وحتى لو لم يتقدم فريق سلوت على أقرب منافسيه بفارق سبع نقاط عند انطلاق المباراة، فإنه سيضمن اللقب إما بالتعادل أو بالفوز،على افتراض أن ضيفه هو الفريق الوحيد القادر على تجاوزه.