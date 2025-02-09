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مفاجآت بالجملة.. كبار الدوري الإنجليزي خارج كأس الاتحاد

10:40 م الأحد 09 فبراير 2025

حسرة لاعبي ليفربول بعد الخسارة

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كتب - محمد القرش:

شهدت مواجهات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي العديد من المفاجآت، حيث تم إقصاء العديد من كبار الدوري الممتاز.

وفي كبرى المفاجآت، خرج ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز من بطولة الكأس على يد بليموث أرجايل متذيل دوري الدرجة الثانية "التشامبيون شيب".

واستطاع أستون فيلا عبور توتنهام هوتسبير في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف على ملعب فيلا بارك.

وإحدى المفاجآت كانت على حساب تشيلسي الذي خسر أمام نظيره برايتون بثنائية مقابل هدف على ملعب فالمر.

وودع أرسنال منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الماضي "64" عندما فاز مانشستر يونايتد بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وحتى الآن، يتواجد فريقا واحدا في البطولة من المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز وهو نوتنجهام فورست الذي يلاقي منافسه إكستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل.

المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز

1. ليفربول - 56 نقطة

2. أرسنال - 50 نقطة

3. نوتنجهام فورست - 47 نقطة

4. تشيلسي - 43 نقطة

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ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي أرسنال الدوري الإنجليزي أستون فيلا ضد توتنهام نادي بليموث أرجايل
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