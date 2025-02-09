ممر شرفي.. استقبال خاص للاعب الزمالك الجديد في الظهور الأول (صور)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تطورات مفاوضات مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي مع النجم المصري بصفوفه محمد صلاح لتجديد التعاقد بينهما.

عقد محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح صاحب الـ 32 عاماً ينتهي تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/25 إذ أصبح من حقه التوقيع لأي نادِ دون الرجوع لمسؤولي الريدز منذ مطلع العام الجاري 2025.

وذكر تقرير نشره موقع Football Insider أن إدارة ليفربول يرغبون في إقناع نجمهم المصري بعقد طويل الأمد لكنه لم يتخذ أي خطوة تجاه ذلك بعد، إذ لفت التقرير ذاته أن مصدر التحديثات بملف التفاوضات يكون من تصريحات النجم المصري عقب المباريات.

ونوه التقرير الإنجليزي ذاته أن تجديد عقب محمد صلاح أصبح "مصدر قلق كبير" لإدارة ليفربول في ظل إمكانية رحيل اللاعب مجانًا خلال 4 أشهر فقط وكذلك بسبب المقابل المادي الذي سيدفعه النادي لتعويض رحيل جناحهم النصري الدولي.

وسبق وأوضحت تقارير صحفية عالمية أن نقطة الخلاف بين إدارة ليفربول ومحمد صلاح في تجديد التعاقد هي رغبة اللاعب في التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات فيما تريد إدارة الريدز أن يكون لمدة عام في ظل سياستها في التعاقد مع اللاعبين الذين تجاوزت أعمارهم الـ 30.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي 2024/25

محمد صلاح شارك مع ليفربول خلال الموسم الجاري بـ 34 مباراة سجل خلالها 26 هدفاً وصنع 18 خلال 2860 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

"لقطة مضئية لجوميز أمامه".. مدرب الزمالك الأسبق يُشعل سباق الصدارة على الدوري السعودي

نجم الزمالك السابق: جراديشار غير مقنع حتى الآن مع الأهلي