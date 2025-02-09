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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشعل المدير الفني البرتغالي لفريق ضمك نونو ألميدا صراع المنافسة على قمة النسخة الجارية من الدوري السعودي 2024/25.

المدرب صاحب الـ52 عاماً تولى مسؤولية الإدارة الفنية لفريق ضمك في ديمسبر 2024 إذ قاد الفريق حتى الآن 6 مباريات بواقع انتصارين وهزيمتين وتعادلين.

ورغم قصر فترة تواجد ألميدا بالدوري السعودي إلا أنه أحرج كبار الدوري المسابقة وأشعل سباق الصدارة.

ألميدا الذي سبق وعمل مدربًا مساعدًا بالجهاز الفني لمواطنه فيريرا بالزمالك في موسمي 2014/2015 و 15/16 فاز على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف ولكن لم يستغل الهلال الفرصة لتعزيز صدارته وخسر بالنتيجة ذاتها أمام القادسية بالجولة ذاتها.

وقاد ألميدا ضمك للتعادل مع الهلال مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي وهو الفوز الذي جعله اتحاد جدة يصعد مرة أخرى لصدارة المسابقة.

ترتيب اتحاد جدة والهلال بالدوري السعودي

اتحاد جدة يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف.

ترتيب ضمك في الدوري السعودي

ضمك الذي يضم بصفوفه المحترف المصري طارق حامد، يحتل المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز العاشر ونقطتين عن الاتفاق صاحب المركز التاسع.

وكان ألميدا في الوقت ذاته النقطة المضئية لمدرب الزمالك السابق جوزيه جوميز الذي رحل لتدريب فريق الفتح السعودي.

جوزيه جوميز لم يحقق أي فوز منذ قيادة فريق الفتح سوى خلال المباراة التي جمعته بنظيره ضمك وفاز حينها فريقه بهدفين مقابل هدف إذ جاء الهدف الثانب بالدقيقة 90+20 من ركلة جزاء.

وسبق وعمل ألميدا مديرًا فنيًا لفريق فاركو بالدوري المصري خلال موسمي 21/22 و22/23.

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