ديربي مدريد.. أتلتيكو يواجه الريال بذكرى غائبة من 8 سنوات

كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم السبت، مواجهة فريدة من نوعها عندما يستضيف ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

ويسافر فريق أتلتيكو إلى ملعب سانتياجو برنابيو من أجل تحقيق الفوز واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وهناك دافع آخر للاعبي الأتليتي للفوز، حيث لم يتعرض ريال مدريد للخسارة على ملعب سانتياجو برنابيو أمام ريال مدريد في مسابقة الدوري المحلي.

وآخر لقاء حقق فيه أتليتيكو الفوز على الريال، عندما انتهى اللقاء بهدف نظيف بالجولة 26 من الدوري الإسباني موسم 2015/16 (27 فبراير 2016).

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد الوصافة برصيد 28 نقطة.

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