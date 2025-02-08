ملخص لمسات عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي وليتون أورينت (فيديو)

كتب - محمد القرش:

شارك المهاجم المصري، عمر مرموش، في تأهل مانشستر سيتي إلى الدور الخامس من منافسات مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي على ليتون أورينت بثنائية مقابل هدف على ملعب ستاد براير جروب، حيث لعب عمر مرموش المباراة كاملة

ماذا قدم مرموش في مباراة السيتي وليتون أورينت

تقييم: 6.1

دقائق اللعب: 90

تسديدات على المرمى: 3

التسديدات التي تم صدها: 2

فرص خطيرة ضائعة: 3

اللمسات: 44

تمريرات دقيقة: 10/12 (83%)

التدخلات الهوائية: 0

التدخلات الأرضية: 12 (6)

يُذكر أن مرموش انضم إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.



