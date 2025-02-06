كتبت-هند عواد:

ظهر نيمار جونيور لاعب سانتوس البرازيلي، للمرة الأولى مع فريقه الجديد، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم ضد بوتافوجو وانتهت بالتعادل 1-1.

وحل نيمار بديلا في الدقيقة 46 وبعد خمس دقائق، أثار الجدل بسقوطه على أرضية الملعب متأثرا بإصابة، قبل أن يعود ويستكمل المباراة من جديد.

وقال نيمار في تصريحات عقب المباراة: "إلى جماهير سانتوس وإلى جميع مشجعي الفرق الأخرى الذين سعدوا بعودتي، شكراً لكم، كل مرة أدخل فيها إلى الملعب أشعر أنني أسعد شخص في العالم، لأنني أفعل ما أحب، ألعب كرة القدم".

وعاد نيمار إلى سانتوس البرازيلي من جديد، بعد 12 عاما، عندما رحل إلى برشلونة في صيف 2013 مقابل 88 مليون يورو.

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