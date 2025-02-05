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ركلات ترجيح ماراثونية تُقصي ليل من كأس فرنسا على يد فريق درجة ثانية.. ما القصة؟

12:38 ص الأربعاء 05 فبراير 2025
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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة ليل ليتورال دانكيرك التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس فرنسا.

وشهدت المباراة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تأهل فريق ليتورال دانكيرك إلى ربع نهائي كأس فرنسا على حساب ليل بركلات الترجيح الماراثونية والمثيرة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل كاي تيجان هدف تعادل دانكيرك في الدقيقة الأخيرة 90+6، بعدما سجل أندريه جوميز هدف تقدم ليل في الدقيقة 85.

وتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية التي انتهت بالتعادل الإيجابي أيضًا، قبل الوصول إلى ركلات الترجيح.

وأهدر لاعبو فريق ليتورال أول ركلتي ترجيح، بينما سجل ليل أول 3 ضربات ترجيحية، لكن لم تسر الأمور كما يتمناها فريق الذئاب.

وأضاع لاعبو ليل الركلة الرابعة والخامسة والسابعة، وسجل فريق دانكيرك كل الركلات المتبقية لحسم التأهل إلى ربع النهائي في مفاجأة كبيرة بعد الفوز 5-4.

وينشط فريق ليتورال دانكيرك في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 36 نقطة في حاليًا، ولم يسبق له الصعود إلى الدوري الممتاز.

يُذكر أن فريق ليل تأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مباشرة، محتلا المركز السابع برصيد 16 نقطة.

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