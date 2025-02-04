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9 صور لحفل زفاف لاعب ليفربول أندي روبرتسون وراشيل

12:57 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025
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عادة ما يستغل لاعبو كرة القدم فترة الراحة بين المواسم لقضاء مزيد من الوقت مع أسرهم أو السفر للخروج من ضغوطات الموسم السابق ولكن المدافع الاسكتلندي بصفوف ليفربول أندي روبرتسون قرر أن يتزوّج خلاها.

زواج أندي روبرتسون لاعب ليفربول

أندي روبرتسون استغل فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني لفريق ليفربول حينها بقيادة الألماني يورجن كلوب بعد نهاية موسم 22/21 في الزواج من حبيبته راشيل.

موسم 21/22 كان عصيبًا على فريق ليفربول؛ إذ خسر لقب الدوري لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة.

الريدز حينها جمعوا 92 نقطة في رصيدهم وكان لديهم الأمل حتى الجولة الأخيرة ولكن توّج مانشستر سيتي باللقب برصيد 93 نقطة.

ولكن هذا لم يمنع أن يشهد حفل زفاف اللاعب صاحب الـ 30 عاماً حاليًا حضور عدد من زملائه بالفريق تقدمهم ميلنر وهندرسون وفان دايك.

مسيرة أندرو روبرتسون مع ليفربول

أندرو روبرتسون انضم لصفوف ليفربول في موسم 17/18 قادمًا من صفوف هال سيتي الإنجليزي.

شارك الظهير الأيسر بقميص ليفربول بـ 327 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وأرسل 66 تمريرة حاسمة.

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