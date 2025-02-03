الأهلي راقبه.. وست بروميتش يقترب من التعاقد مع لاعب راندرز الدنماركي

كتب - محمد القرش:

اقترب نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي من التعاقد مع لاعب راندرز الدنماركي، تامر باني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، فإن نادي وست بروميتش ألبيون يقترب من التعاقد مع مهاجم راندرز تامر باني.

وأوضحت الشبكة أن الاتفاق بين الناديين جاء على رسوم قدرها 3.3 مليون جنيه إسترليني، حيث يتبقى في عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، عامان ونصف.

وسبق أن ارتبط اسم اللاعب الدنماركي بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتي بدأ من اليوم الأول بشهر يناير الماضي.

وخلال 104 مباراة خاضها تامر في مسيرته، ساهم في 32 هدفا (سجل 21 هدفا، وقدم 11 تمريرة حاسمة).

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