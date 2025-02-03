قبل خماسية أرسنال.. أكبر هزائم بيب جوارديولا عبر التاريخ

كتب - محمد القرش:

تلقى المدير الفني الإسباني، بيب جوارديولا، خسارة قاسية مع مانشستر سيتي على يد منافسه أرسنال بخماسية مقابل هدف في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت تلك الخسارة هي الأكبر للمدرب الإسباني في تاريخه منذ خماسية ليستر سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لموسم 2020/21 على ملعب الاتحاد.

وخلال 916 مباراة خاضها جوارديولا في مسيرته الكروية (مانشستر سيتي، برشلونة، بايرن ميونخ)، تعرض للخسارة بخماسية في مناسبتين فقط، ورباعية خلال 4 لقاءات.

أكبر هزائم بيب جوارديولا عبر التاريخ

1. مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي (2-5) - ملعب الاتحاد - موسم 2020

2. مانشستر سيتي ضد توتنهام (0-4) - ملعب الاتحاد - موسم 2024

3. مانشستر سيتي ضد إيفرتون (0-4) - ملعب جوديسون بارك - موسم 2017

4. مانشستر سيتي ضد برشلونة (0-4) - ملعب كامب نو - موسم 2016

5. بايرن ميونخ ضد ريال مدريد (0-4) - ملعب أليانز أرينا - موسم 2014

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