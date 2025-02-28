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طاقم تحكيم مصري لمباراة موريتانيا وتوجو في تصفيات كأس العالم

11:53 ص الجمعة 28 فبراير 2025

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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كتب - محمد القرش:

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، طاقم حكام مصري لإدارة مباراة توجو وموريتانيا المقرر لها يوم 22 مارس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويضم الطاقم كلا من، أمين عمر حكم ساحة، محمود أبو الرجال مساعد أول سامي هلهل مساعد ثان، محمود البنا حكم رابع.

وتضم المجموعة الثانية كلا من، السودان والسنغال والكونغو الديمقراطية، وتوجو وجنوب السودان وموريتانيا.

ومن المقرر أن يقام لقاء موريتانيا وتوجو يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال العالم 2026.

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