قبل انضمام مرموش.. موقف بيب جوارديولا من صيام اللاعبين في رمضان

كتبت-هند عواد:

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبدأ الحديث عن أزمة اللاعبين المسلمين في الدوريات الأوروبية، خاصة الذين يواجهون صعوبة مع مدربيهم مثل مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد.

ويتجدد الحديث عن صيام اللاعبين المسلمين هذه المرة في الدوري الإنجليزي، بعد انتقال مصري جديد إلى أحد أنديته. عمر مرموش الذي انضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وبعكس موقف مصطفى محمد، لا يخشى عمر مرموش الصيام في شهر رمضان، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، بسبب موقفه السابق تجاه اللاعبين المسلمين.

قاد بيب جوارديولا العديد من اللاعبين المسلمين، آخرهم ثنائي مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان ورياض محرز، قبل رحيل الأخير إلى أهلي جدة السعودي.

وقال جوندوجان في تصريحات سابقة عبر شبكة "بي بي سي": "الصيام خلال المباريات مرهق للغاية، لكنه أمرا مهما في ديننا، لذلك يجب استعادة الطاقة والراحة بشكل جيد لتعويض الجسم".

وذكرت شبكة بي بي سي، أن أخصائي التغذية في مانشستر سيتي، يطلب من جوندوجان الإفطار أيام المباريات، للحفاظ على صحته ولياقته، وتناول وجية بين شوطي المباراة، لكن اللاعب رفض الأمر، ورغم ذلك، يتخذ بيب جوارديولا موقفا محايدا، ويترك القرار لصاحب الشأن.

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