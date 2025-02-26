سام مرسي يسجل هدفًا عكسيًا لصالح مانشستر يونايتد فيديو

كتب- محمد عبدالهادي:

سجل سام مرسي المصري المحترف في صفوف إيبسويتش تاون هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه لصالح مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدوري الإنجليزي.

وكان فريق إيبسويتش قد تقدم مبكرًا، بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة من المباراة عن طريق اللاعب جادين فيلوجين.

وعن طريق الخطأ سجل سام مرسي هدفًا عكسيًا في شباك فريقه بالدقيقة 22، ليمنح التعادل لمانشستر يونايتد ويعود بالمباراة لنقطة التعادل.

مانشستر يونايتد تمكن من استغلال الموقف ونجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب ماتياس دي ليخت في الدقيقة 26 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 لصالح اليونايتد.

ويتواجد فريق إيبسويتش تاون في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ15 برصيد 31 نقطة.