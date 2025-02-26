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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

01:02 ص الأربعاء 26 فبراير 2025

النادي الأهلي

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كتب - محمد عبد السلام:

يقام اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير، العديد من المباريات القوية في عدد من الدوريات الكبرى حول العالم.

ويلاقي ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد في الجولة 27 من الدوري الممتاز، بينما يواجه الأهلي منافسه حرس الحدود في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

برينتفورد ضد إيفرتون - 9:30 مساء - بي إن سبورت 6

نوتنجهام فورست ضد أرسنال - 9:30 مساء - بي إن سبورت 3

توتنهام ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساء - بي إن سبورت 2

مانشستر يونايتد ضد إبسويتش تاون - 9:30 مساء - بي إن سبورت 5

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد - 10:15 مساء - بي إن سبورت 1

موعد مباريات الدوري المصري الممتاز

حرس الحدود ضد الأهلي - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مودرن سبورت ضد الجونة - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الإسماعيلي ضد فاركو - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ريال سوسيداد ضد ريال مدريد - 10:30 مساء - SSC 1

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

يوفنتوس ضد إمبولي - 10:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

مواعيد مباريات كأس فرنسا

بريوتشين ضد باريس سان جيرمان - 10:10 مساء - بي إن سبورت 4

بريست ضد دنكارك - 8:00 مساء - بي إن سبورت 8

مواعيد مباريات كأس المانيا

لايبزيج ضد فولفسبورج - 9:45 مساء - دبي الرياضية 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الاتفاق ضد التعاون - 5:15 مساء - SSC Extra 1

الرياض ضد الفيحاء - 5:30 مساء - SSC Extra 2

الخليج ضد الاتحاد - 7:00 مساء - SSC 1

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء نيوكاسل يونايتد الدوري الممتاز الأهلي حرس الحدود ليفربول
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