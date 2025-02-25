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جوزيه مورينيو يواجه تهمة العنصرية بالدوري التركي.. ما القصة؟

09:00 م الثلاثاء 25 فبراير 2025
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    جوزيه مورينيو
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    جوزيه مورينيو
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    أرقام جوزيه مورينيو مع روما
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    جوزيه مورينيو
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    جوزيه مورينيو
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    جوزيه مورينيو
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    جوزيه مورينيو يقترب من الدوري السعودي
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    جوزيه مورينيو
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    جوزيه مورينيو
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    جوزيه مورينيو
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كتبت-هند عواد:

يواجه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ فنربخشة التركي، تهمة بالإدلاء "بتصريحات عنصرية"، من جانب نادي جالطة سراي، وذلك بعد التعادل بين الفريقين، أمس الإثنين.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال جوزيه مورينيو في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت": "أفراد نادي جلطة سراي، الذين جلسوا على دكة البدلاء، كانوا "يقفزون مثل القردة" خلال اعتراضهم على قرارات الحكم".

ورد نادي جلطة سراي في بيان رسمي، وقال إنه سيتخذ الإجراءات الجنائية ضد مورينيو، وأضاف: "منذ بداية مهامه الإدارية في تركيا، أصدر مدرب فنربخشة جوزيه مورينيو باستمرار تصريحات مهينة موجهة للشعب التركي".

وواصل: "اليوم، تصاعدت حدة تصريحاته من مجرد تعليقات غير أخلاقية لخطاب لا إنساني بشكل لا لبس فيه. وبالتالي نعلن رسميا نيتنا الشروع في إجراءات جنائية بشأن التصريحات العنصرية التي أدلى بها مورينيو. وبناء عليه سنقدم شكاوى رسمية للاتحادين الأوروبي، والدولي لكرة القدم".

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جوزيه مورينيو فنربخشة التركي جالطة سراي
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