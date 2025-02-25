هل ألمح أرني سلوت مدرب ليفربول لاقتراب تجديد عقد محمد صلاح؟

ألمح الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول إلى رغبته في استمرار نجم فريقه محمد صلاح معهم بالمواسم المقبلة.

وقال سلوت خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة نيوكاسل:"صلاح قدم مواسم رائعة معنا ونأمل أن يقدم المزيد معنا ولكن هذا يعني أنه سيوقه على عقد جديد".

وأضاف مدرب ليفربول: "محمد صلاح وجد التوازن للحصول على أفضل ما لديه وهو أمر نابع من الخبرة؛ إنه يعرف كيف يتعامل مع جسده بأفضل طريقة ممكنة لكنه ليس الجميع، ليس كل الأشخاص في هذا المبنى واللاعبين والموظفين أيضًا".

ورفض المدرب الهولندي مقارنة صلاح بالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي:"من الصعب جدًا مقارنة اللاعبين، من غير العدل أن يتم ذلك مع صلاح".

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 32 عاماً مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/25.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي 2024/25

وخاض صلاح خلال الموسم الجاري بقميص ليفربول 38 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 21 آخرين.

وعلى مستوى الدوري الإنجليزي شارك محمد صلاح بقميص ليفربول بالموسم الجاري بـ 27 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 16 لزملائه خلال 2395 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

"آخرهم الأهلي والمحلة".. طريقة حاسمة لأندية الدوري المصري لمعاقبة لاعبيهم

بعد اقترابه من تدريب المصري.. ماذا قدم أنيس بوجلبان في مسيرته التدريبية؟