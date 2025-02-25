موعد مباراة إنتر و لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا

كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره لاتسيو اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير ، ضمن مواجهات دور ربع النهائي بكأس إيطاليا.

موعد مباراة إنتر ولاتسيو في كأس إيطاليا

ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب جوزيبي مياتزا بإيطاليا.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز بالمباراة بنظيره ميلان في دور نصف نهائي كأس إيطاليا.

وستلعب مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل.

وتأهل فريق ميلان إلى دور نصف النهائي على حساب روما بثلاثية مقابل هدف.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ولاتسيو

وتنقل مباراة اليوم على قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1" الناقل الحصري لبطولة كأس إيطاليا.