مدرب ميلان يواجه شبح الإقالة.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يواجه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي إي سي ميلان، ضغوطًا متزايدة في ظل تراجع نتائج الفريق مؤخرًا، خاصة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وتزايدت التكهنات حول مستقبله مع النادي الإيطالي، وسط حديث عن إمكانية إقالته إذا لم تتحسن نتائج الفريق في المباريات المقبلة.

وجاءت هذه الأنباء بعد خروج ميلان من دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة أمام فينورد الهولندي في ملحق دور الـ16، ما زاد من الضغوط على المدرب البرتغالي.

ووفقًا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية ان النادي الإيطالي، رغم إظهار دعمه لكونسيساو في وقت سابق، فإن استمرار تراجع النتائج قد يؤدي إلى اتخاذ قرار بإقالته.

وكان كونسيساو قد وقع عقدًا مع الروسونيري في 30 يونيو الماضي يمتد حتى صيف 2026، براتب سنوي يبلغ مليون يورو، مع وجود بند يسمح للنادي بفسخ التعاقد قبل موعده المحدد إذا فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن حتى في حال نجاح كونسيساو في التتويج بكأس إيطاليا، فإن ذلك لن يكون كافيًا لضمان بقائه على رأس القيادة الفنية للفريق.