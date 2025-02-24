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بقيادة صلاح.. 11 خطوة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي رقم 20

05:23 م الإثنين 24 فبراير 2025

ليفربول ضد مانشستر سيتي (3)

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كتب - محمد القرش:

مر أكثر من نصف موسم 2024/25 بالدوري الإنجليزي الممتاز، ووضحت رؤية بطل الدوري الأقوى في العالم بعد مرور 26 جولة.

وتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن أرسنال الوصيف.

ويتبقى للريدز 11 مباراة من أجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي رقم 20 عبر تاريخه، بعد غياب 4 مواسم.

وساهم محمد صلاح في معظم أهداف ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 25 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة بالدوري الإنجليزي.

مباريات ليفربول المتبقية بالدوري الإنجليزي 2024/25

- نيوكاسل يونايتد - الجولة 27 - الأربعاء 26 فبراير 2025

- ساوثامبتون - الجولة 28 - السبت 8 مارس 2025

- إيفرتون - الجولة 30 - الأربعاء 2 إبريل 2025

- فولهام - الجولة 31 - السبت 5 إبريل 2025

- وست هام يونايتد - الجولة 32 - السبت 12 إبريل 2025

- ليستر سيتي - الجولة 33 - السبت 19 إبريل 2025

- توتنهام - الجولة 34 - السبت 26 إبريل 2025

- تشيلسي - الجولة 35 - السبت 3 مايو 2025

- أرسنال - الجولة 36 - السبت 10 مايو 2025

- برايتون - الجولة 37 - الأحد 18 مايو 2025

- كريستال بالاس - الجولة 38 - الأحد 25 مايو 2025

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