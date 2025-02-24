بالصور.. كيف تلقي ميدو التهنئة بعيد ميلاده من أندية أوروبا؟

كتب- محمد عبدالهادي:

احتفلت عدة أندية أوروبية بعيد ميلاد النجم المصري السابق أحمد حسام "ميدو"، حيث حرصت الأندية التي لعب في صفوفها على تهنئته بهذه المناسبة الخاصة، مشيدة بمسيرته الكروية الحافلة التي ترك خلالها بصمة مميزة في الملاعب الأوروبية.

وتغنت الأندية بميدو، ولقبته بـ"العالمي"، تقديرًا لمشواره الاحترافي الذي امتد عبر أبرز الدوريات الأوروبية، حيث لعب في كل من الدوري الهولندي، الفرنسي، الإسباني، الإيطالي، والإنجليزي، محققًا نجاحات لافتة على مدار سنوات تألقه.

أياكس أمستردام الهولندي، أحد أبرز محطات ميدو في مسيرته، نشر عبر حساباته الرسمية رسالة تهنئة بعنوان " عيد ميلاد سعيد ميدو"، خاصة بعد تتويجه بلقب الدوري الهولندي وكأس هولندا خلال فترة تواجده مع النادي.

أما أولمبيك مارسيليا الفرنسي، فقد استذكر الأهداف الحاسمة التي سجلها ميدو بقميص الفريق، وكتب على صورته : " سنة حلوه عليك دايما يا عالمي".

كما شارك نادي سيلتا فيجو بعيد ميلاد لاعبه السابق وكتب عبر حسابه الرسمي :" كل سنه وانا حلو زي مانا، لكمعنا العديد من اللحظات الرائعة، عيد ميلاد سعيد للعالمي".

واحتفل الحساب الرسمي للدوري الفرنسي بعيد ميلاد ميدو وكتب: "ميدو ميدو ميدو، نتمني عيد ميلاد سعيد للعالمي".

على غراره، أحتفل حساب الدوري الإسباني بعيد ميلاد ميدو بنشر صورة لها بقميص فريق سيلتا فيجو وكتب: "اليوم عيد ميلاد الأسطورة اليوم عيد ميلاد ميدو".



كما شارك نادي روما الإيطالي في الاحتفال، وكتب :"الحدوتة المصرية الأولي في تاريخ روما".

وتابع: "كل سنه وانت طيب ياعالمي".