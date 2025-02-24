منافس الأهلي يقترب من التعاقد مع مهاجم برشلونة

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كتب - محمد القرش:

يستعد فريق بالميراس البرازيلي للتعاقد مع مهاجم نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ووفقا للصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" فإن النادي البرازيلي اقترب من التعاقد مع فيتور روكي، بعد مفاوضات متقدمة مع برشلونة.

وأوضح رومانو أن بالميراس اتفق مع البارسا على دفع مبلغ 25 مليون يورو بالإضافة إلى بند نسبة بيع 20%، لكن لا يزال هناك بعض البنود لم يتم الاتفاق عليها مثل بند الإعارة بنية الشراء.

ويقع نادي بالميراس في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية بجانب كل من، الأهلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

ومن المقرر أن يقام مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 ناديا.

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