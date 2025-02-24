في كل مباراة يخوضها النجم المصري محمد صلاح، في بطولة الدوري الإنجليزي، يتمكن من تحقيق رقما تاريخيا جديدا، مما جعله أحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا في البريميرليج عبر التاريخ.

وقاد صلاح، فريق ليفربول أمس الأحد لتحقيق الفوز على حساب نظيره مانشستر سيتي بنتيجة هدفين دون مقابل، في لقاء شهد تسجيل النجم المصري هدف الريدز الأول في اللقاء، بجانب صناعته للهدف الثاني.

وبهدف صلاح في مرمى مانشستر سيتي أمس، رفع رصيده من الأهداف خلال الموسم الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي، إلى الهدف رقم 25 في صدارة ترتيب هدافي البريميرليج.

ترتيب صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي

ويعد هذا الهدف هو رقم 182 للنجم المصري في البريميرليج، يفصله ثلاثة أهداف فقط ليصبح الهداف الأجنبي التاريخي للبريميرليج، متخطيا أجويرو نجم مان سيتي السابق صاحب الـ 184 هدفا.

ويحتل صاحب الـ32 عاما المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، خلف كلا من، "آلان شيرر، هاري كين، واين روني، أندي كول أجوير".

وجاءت قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي كالتالي

آلان شيرر.. 260 هدفا

هاري كين.. 2013 هدفا

واين روني.. 208 هدف

أندي كول.. 187 هدفا

أجويرو.. 184 هدفا

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