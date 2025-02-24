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"يتصدرها آلان شيرر".. أين يتواجد محمد صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي؟

07:59 ص الإثنين 24 فبراير 2025
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح ضد جفارديول
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    آلان شيرر
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    هاري كين لاعب توتنهام السابق
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    هاري كين
  • عرض 15 صورة
    هاري كين
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    هاري كين
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    واين روني (1)
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    واين روني وأليكس فيرجسون (1)
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    الإنجليزي واين روني
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في كل مباراة يخوضها النجم المصري محمد صلاح، في بطولة الدوري الإنجليزي، يتمكن من تحقيق رقما تاريخيا جديدا، مما جعله أحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا في البريميرليج عبر التاريخ.

وقاد صلاح، فريق ليفربول أمس الأحد لتحقيق الفوز على حساب نظيره مانشستر سيتي بنتيجة هدفين دون مقابل، في لقاء شهد تسجيل النجم المصري هدف الريدز الأول في اللقاء، بجانب صناعته للهدف الثاني.

وبهدف صلاح في مرمى مانشستر سيتي أمس، رفع رصيده من الأهداف خلال الموسم الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي، إلى الهدف رقم 25 في صدارة ترتيب هدافي البريميرليج.

ترتيب صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي

ويعد هذا الهدف هو رقم 182 للنجم المصري في البريميرليج، يفصله ثلاثة أهداف فقط ليصبح الهداف الأجنبي التاريخي للبريميرليج، متخطيا أجويرو نجم مان سيتي السابق صاحب الـ 184 هدفا.

ويحتل صاحب الـ32 عاما المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، خلف كلا من، "آلان شيرر، هاري كين، واين روني، أندي كول أجوير".

وجاءت قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي كالتالي

آلان شيرر.. 260 هدفا

هاري كين.. 2013 هدفا

واين روني.. 208 هدف

أندي كول.. 187 هدفا

أجويرو.. 184 هدفا

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محمد صلاح الدوري الإنجليزي الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي البريميرليج
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