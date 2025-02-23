كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، إلى ملعب "الاتحاد"، حيث يحتضن الصدام الكروي المشتغل بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وستكون مباراة الليلة بعنوان صدام مصري على أراضي أوروبية، حيث سيلتقي لأول مرة محمد صلاح نجم الليفر، مع زميله بالمنتخب عمر مرموش المنضم حديثًا للسيتي.

ومن المنتظر أن يتواجد النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم بعد تألقه في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي حيث سجل هاتريك ضد نيوكاسل يونايتد، في الدقيقة 19، 24 و33 من الشوط الأول.

وسيقود محمد صلاح تشكيل الليفر في ظل أداؤه اللفت هذا الموسم وتصدره لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، ناثان آكي، جفارديول، روبن دياز.

خط الوسط: جفارديول، نيكو جونزاليس، كوفاسيتش.

خط الوسط الهجومي: سافيو، كيفين دي بروين، فيل فودين.

خط الهجوم: عمر مرموش.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا.

ترتيب مانشستر سيتي وليفربول

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

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