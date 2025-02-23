اليوم.. 8 محترفين مصريين في مهمة صعبة مع أنديتهم

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول إن مباراتهم أمام نظيرهم مانشستر سيتي ستكون صعبة؛ خاصة أنها خارج ملعبهم.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

ويحل فريق ليفربول عند السادسة والنصف مساء اليوم الأحد ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح صلاح، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم، أن المباراة ستكون صعبة خاصة وأنهم سيواجهون مانشستر سيتي على ملعب الأخير، مضيفًا:"لذا سيكونون دائمًا المرشحون للفوز على أرضهم ولكننا سنذهب إلى هناك ونحاول ذلك".

وشدد النجم المصري على أن مانشستر سيتي سيظل مانشستر سيتي دائمًا، معللاً:"لديهم أحد أعظم المدربين على الإطلاق ولاعبون رائعون يلعبون على أعلى مستوى منذ سنوات وفازوا بكل شيء ويمكنهم الفوز في أي وقت بالمباراة ولديهم ميزة هي اللعب على أرضهم لذلك نحتاج إلى الهدوء".

وأتم صاحب الـ 32 عاماً تصريحاته بالتنويه إلى أنه يستمتع بالفترة الحالية لأنه أصبح أكثر خبرة، مضيفًا:"حين تكون أحد اللاعبين الكبار بالفريق عليك أن تهتم بكل شيء وليس الملعب فقط كنت أفكر كذلك ربما ولكن الأن أفكر في اللاعبين وأحاول دراسة طريقة لعب زملائي أكثر وليس طريقة لعبي فقط في الماضي، أعتقد أنني كنت أعرف أسلوبي فقط وكانوا بحاجة إلى التكيف معي".

وأتم "إذا كنت تريد تطوير نفسك، فأنت بحاجة إلى التكيف مع طريقة لعب زملائك أيضا، لذلك أدرس مبارياتهم. أشاهد اللاعبين معظم الوقت عندما يتدربون وعندما يلعبون".

ترتيب مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بفارق 8 نقاط عن أرسنال أقرب ملاحقيه، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

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