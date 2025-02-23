محمد صلاح ضد مرموش.. 8 أرقام تاريخية قبل مباراة مانشستر سيتي وليفربول

كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفا على منافسه مانشستر سيتي، في السادسة والنص مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحمل مباراة مانشستر سيتي وليفربول طابعا خاصا، إذ أنها أول لقاء يجمع بين الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، بعد انضمام الأخير إلى مانشستر سيتي.

أرقام وإحصائيات من مباراة مانشستر سيتي وليفربول

وعرض موقع "أوبتا" إحصائيات من مباراة مانشستر سيتي وليفربول، جاءت كالآتي:

لم يحقق ليفربول أي فوز على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أول مباراة خاضها كلوب هناك كمدرب، عندما فاز على فريق مانويل بيليجريني 4-1 في نوفمبر الثاني 2015.

رغم أن مانشستر سيتي ليس بنفس قوة المواسم الأخيرة، لكنه لا يزال ثاني أفضل خط هجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-25 قبل الجولة 26، وشهد فوزهم الشامل 4-0 على نيوكاسل يونايتد يوم السبت الماضي وصولهم إلى 52 هدفًا بعد 25 مباراة بالدوري، أكثر من أرسنال (51) وتوتنهام (49) وتشيلسي (47)، ولكن خلف ليفربول (62).

مانشستر سيتي يقترب من تسجيل 79 هدفا في الدوري هذا الموسم، وهو أقل عدد لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصول جوارديولا، حيث تمكنوا من تسجيل 80 هدفا في موسمه الأول في إنجلترا.

منذ وصول جوارديولا، كان أكبر عدد من مرات خسارة مانشستر سيتي في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز هو تسع مرات (2019-2020)، بينما هُزم الموسم الماضي ثلاث مرات فقط، وبعد 25 مباراة فقط بالدوري هذا الموسم، تعرض مانشستر سيتي للهزيمة سبع مرات.

وكانت خسارة مانشستر 3-1 من ريال مدريد هي الهزيمة رقم 13 للفريق هذا الموسم في جميع المسابقات، وهي الآن أكبر هزيمة على الإطلاق لفريق جوارديولا في موسم واحد خلال مسيرته التدريبية.

على النقيض من ذلك، خسر ليفربول مرة واحدة فقط في 26 مباراة بالدوري، وكانت الهزيمة 1-0 على أرضه أمام نوتنجهام فورست في سبتمبر الماضي، ولم يخسر الفريق في آخر 22 مباراة بالدوري (فاز 15 وتعادل 7).

ليفربول في موسم 2018-2019، خسر مرة واحدة فقط خارج أرضهم أمام سيتي ومرتين فقط في موسم 2021-2022، وفي كلا الموسمين، حصلوا على أكثر من 90 نقطة لكن سيتي تفوق عليهم في اللقب بفارق نقطة واحدة.

حتى بداية العام الحالي، لم يهزم فريق سلوت في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ودوري أبطال أوروبا أيضًا، لكنهم تكبدوا منذ ذلك الحين ثلاث خسائر؛ 1-0 أمام توتنهام في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (رغم أن ليفربول فاز في مباراة الإياب 4-0)، 3-2 أمام آيندهوفن في مباراتهم الأخيرة في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا مع تشكيلة تغيرت كثيرًا، وخسارة مفاجئة 1-0 أمام بليموث أرجايل في كأس الاتحاد الإنجليزي مع تشكيلة معدلة بشكل مماثل.