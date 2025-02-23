كتب ـ محمد الميموني:

أقيمت أمس السبت العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزهم إقامة 5 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كما أقيمت أمس السبت مباراة القمة في الدوري المصري، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونعرض لكم في السطور التالية نتائج مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

الأهلي ضد الزمالك (1 ـ 1 )

المصري ضد الإسماعيلي (0 ـ 0)

الجونة يفوز على سيراميكا كليوباترا (2 ـ 0 )

الدوري الإنجليزي

وست هام يفوز على أرسنال (1 ـ 0)

أستون فيلا يفوز على تشيلسى ( 2 ـ 1)

كريستال بالاس يفوز على فولهام (2 ـ 0)

برايتون يفوز على ساوثهامبتون (4 ـ 0)

وولفرهامبتون يفوز على بورنموث (1 ـ 0)

الدوري الإسباني

إسبانيول يفوز على ألافيس (1 -0 )

فياريال يفوز على رايو فاييكانو ( 1ـ 0 )

أتليتكو مدريد بفوز على فالنسيا ( 3 ـ 0 )

برشلونة يفوز على لاس بالماس (2 ـ 0)

الدوري الفرنسي

ليل يفوز على موناكو ( 2 ـ 1 )

سانت اتيان و أنجيه (3 ـ 3 )

الدوري الألماني

بروسيا يفوز على يونيون برلين ( 6 ـ 0 )

باير ليفركوزن يفوز على هولشتاين كيل ( 2 ـ 0 )

ماينز يفوز على سانت باولي (2 ـ 0 )

فولفسبورج يتعادل مع بوخوم (1 ـ 1 )

الدوري الإيطالي

بارما يفوز على بولونيا (2 ـ 0 )

فينيزيا و لاتسيو ( 0 ـ 0 )

تورينو يفوز على ميلان ( 2 ـ 0 )

الدوري السعودي

الخلود يفوز على الوحدة (1 ـ 0 )

التعاون و الشباب ( 2 ـ 2)

الاتحاد يفوز على الهلال ـ (4 ـ 1 )