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جوارديولا يتغنى بمحمد صلاح ومرموش قبل مواجهة ليفربول والسيتي

03:02 م الجمعة 21 فبراير 2025

عمر مرموش ومحمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

تحدث المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، عن وجه الشبهه بين عمر مرموش ومحمد صلاح، قبل مواجهة مانشستر سيتي وليفربول.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة عندما سُئل عن التشابه بين الثنائي المصري: "لقد أثبت محمد صلاح نفسه لسنوات عديدة في أصعب دوري في العالم".

وأوضح: "عمر مرموش جاء للتو بعد أن قام بعمل رائع في ألمانيا، المستقبل أمام مرموش ويمكنه تحقيق الكثير".

وأضاف: "لم يلعب كيفن دي بروين أساسيًا ضد ريال مدريد لأنني اتخذت قرارًا فنيًا، ولم يكن صحيحا".

وواصل: "القرار خاص بي، وبالطبع لا يزال بإمكانه اللعب في المباريات الكبيرة، حيث لعب ضد ريال مدريد على أرضه".

وعن إصابة ستونز، اختتم الإسباني: "إنها إصابة صعبة، وفي الأيام المقبلة سنعرف ما إذا كان يحتاج لعملية جراحية أم لا".

يُذكر أن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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محمد صلاح مرموش الدوري الإنجليزي صلاح ومرموش مانشستر سيتي ضد ليفربول جوارديولا
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