موعد وفرق متأهلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد القرش:

تقام قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم الجمعة، بعدما انتهى الملحق المؤهل إلى دور ثمن النهائي أول أمس الأربعاء.

نظام دوري أبطال أوروبا

وبدأ النظام الجديد بداية من الموسم الجاري 2024/25، حيث أقيمت البطولة بنظام الدوري، كل فريق يتم تحديد له 8 منافسين قبل أن يخوض 4 مواجهات داخل الأرض وأربعة آخرين في ملعبه.

وتأهل أصحاب الفرق الـ8 الأولى إلى دور ثمن النهائي مباشرة، بينما خاضت الأندية أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحق فيما بينهم بنظام الذهاب والإياب، لاكتمال دور الـ16.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري الأبطال

أرسنال (إنجلترا)

أستون فيلا (إنجلترا)

أتليتيكو مدريد (إسبانيا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

برشلونة (إسبانيا)

بايرن ميونخ (ألمانيا)

بنفيكا (البرتغال)

كلوب بروج (بلجيكا)

فينورد (هولندا)

إنتر (إيطاليا)

ليفركوزن (ألمانيا)

ليل (فرنسا)

ليفربول (إنجلترا)

باريس (فرنسا)

بي إس في آيندهوفن (هولندا)

ريال مدريد (اسبانيا)

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تبدأ القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر، حيث تبث عبر قناة "بي إن سبورت الإخبارية" الناقل الحصري لبطولة دوري الأبطال في شمال إفريقيا والوطن العربي.